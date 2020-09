Mali: giunta militare propone transizione di 18 mesi, è spaccatura con l'opposizione civile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto in Mali, secondo Del Re, "prova ancora una volta che la stabilità non può essere assicurata senza un approccio multidimensionale alla sicurezza. Nel quadro dell’azione dell’Unione europea e della Coalizione per il Sahel l’Italia si farà quindi portatrice dell’esigenza di promuovere uno sforzo integrato a benefico della stabilità della regione che assicuri il giusto equilibrio tra sicurezza, sviluppo e buon governo”, ha concluso la viceministra. Quanto alla Francia, principale attore interessato al dossier Mali e che nel Paese dispone di oltre 5 mila uomini dispiegati nell'ambito dell'operazione Barkhane, ha già annunciato che proseguirà le sue operazioni militari in Mali nonostante la delicata situazione. L'annuncio è giunto dopo che l'Unione europea ha sospeso momentaneamente le sue missioni di addestramento nel Paese (la missione Eutm Mali che conta più di 600 militari provenienti da 28 Paesi europei e la missione civile Eucap Sahel Mali, istituita nel 2014 e composta da esperti incaricati di fornire consulenza e formazione alle forze di sicurezza interna, alla polizia, alla gendarmeria e alla Guardia nazionale). A completare il quadro c'è, infine, la delicata situazione di salute del presidente deposto Keita, rilasciato dai golpisti lo scorso 27 agosto e in seguito trasferito negli Emirati Arabi Uniti per sottoporsi a cure mediche dopo aver subito un ictus: sebbene estromesso dal potere, Keita può contare ancora su alcuni fedeli in ambito militare, la cui insoddisfazione potrebbe crescere in vista di colloqui inconcludenti o dall'esito poco proficuo. (Res)