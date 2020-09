Trasporti: Pd chiede audizione in Regione dell’assessore Terzi e di Trenord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Troppe incertezze sugli orari effettivi, troppe sostituzioni di treni con bus anche all'ultimo minuto e ancora pochi treni rispetto all'orario normale: per queste ragioni il gruppo regionale del Partito Democratico, con il capogruppo in commissione trasporti Gigi Ponti, ha inoltrato una richiesta di audizione dell'assessore Claudia Terzi e dei vertici di Trenord. "Gli orari non sono ancora completi e per i pendolari, ora anche gli studenti e le loro famiglie, i disagi sono molti e si aggiungono a un periodo non facile" spiega Pietro Bussolati, collega di Ponti in commissione territorio. "Chi utilizza il treno, per scelta o per necessità – aggiunge - si trova in una condizione di incertezza. Spetta a Trenord e all'assessore spiegare come intendano procedere con la programmazione del servizio e quando garantiranno il ritorno al 100% delle corse, come previsto già prima dell'estate. Alla presidente della commissione Claudia Carzeri chiedo di calendarizzare l'audizione prima possibile". (Com)