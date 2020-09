Governo: Di Maio, il tema del rimpasto non interessa a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del rimpasto del governo "non interessa a nessuno". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla trasmissione “L’Aria che tira” su "La7". “Io sono convinto del fatto che quando parliamo di questi temi, tipo il rimpasto, i cittadini cambiano canale, non interessa. I cittadini pretendono da questo governo che i fondi del Recovery Fund vengano messi nei settori che possano far ripartire l’economia. Non credo che parlando di rimpasti o cambi di squadra risolviamo il problema”, ha affermato Di Maio. (Les)