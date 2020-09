Speciale difesa: le forze di Haftar riattivano i missili balistici sovietici R-17

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha messo in servizio missili balistici R-17 di fabbricazione sovietica. Lo ha annunciato il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, citato dalla stampa russa. "Gli ingegneri dell'Lna sono riusciti a far funzionare alcuni dei missili R-17 consegnati in Libia ai tempi dell'Unione Sovietica", ha dichiarato, secondo quanto riferito dall'agenzia russa "Ria Novosti". Mosca ha consegnato 200 missili R-17 alla Libia di cui la metà attualmente si trova "in magazzini nell'est del paese". (Rum)