Speciale difesa: M5s, bene ripartizione risorse per bonifica poligoni e mezzi militari

- "Con il parere espresso dalla commissione Difesa, è stato compiuto un altro importante passo per il recupero di aree del nostro Paese destinate all'uso militare. La ripartizione del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese prevede risorse importanti per le bonifiche dei poligoni militari dai residui di munizioni e per la rimozione dell'amianto dai mezzi utilizzati come aerei o navi". Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Emanuela Corda. "Nello schema di decreto sul quale ci siamo pronunciati in commissione, ci sono 46 milioni di euro dal 2020 al 2023 che serviranno soprattutto a Regioni del nostro Paese come la Sardegna dove il problema delle servitù militari è molto presente", continua la deputata. "Si tratta di interventi necessari e a lungo attesi che contribuiscono all'ammodernamento dello strumento militare, oltre che alla necessaria tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini", conclude Corda. (Com)