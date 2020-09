Speciale difesa: Libano, il saluto del generale Del Col (Unifil) ai "caschi blu"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dalla conclusione del forum tripartito presieduto fra gli alti rappresentanti delle forze armate libanesi e israeliane presso la postazione Onu di Ras Naqoura, il generale di divisione Stefano Del Col, capo missione e comandante della Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del Sud (Unifil), ha incontrato i "caschi blu" del Sector West di Unifil, il contingente multinazionale su base Brigata "Sassari". Lo riferisce un comunicato stampa diramato da Shama, sede del settore ovest di Unifil. "Il consolidato successo della missione Unifil lo si deve alla dedizione, al sacrificio, al senso del dovere e della responsabilità di ognuno di voi", ha esordito il generale Del Col nel suo indirizzo di saluto ai "peacekeepers" schierati nella base "Millevoi" di Shama. Riferendosi alla "calma fragile" che regna nell'area sotto la sua giurisdizione "considerando il delicato contesto politico, economico e sociale che rischia di aggravarsi vista l'emergenza sanitaria in corso", Del Col ha sottolineato il delicato impegno dei militari del contingente a guida italiana, chiamati a garantire, con imparzialità e trasparenza, il rispetto della risoluzione 1701 e successive del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nel fare riferimento ai difficili anni della guerra civile e al disastroso conflitto che ha insanguinato il Libano nel 2006, il comandante di Unifil non ha esitato a definire "straordinari" i progressi della missione nel "Paese dei cedri" ed esortato i "peacekeepers" a "continuare a garantire la stabilità dell'area attraverso il mantenimento della cessazione delle ostilità, supportare le forze armate libanesi e ricercare il consenso unanime della popolazione locale" mediante la realizzazione di progetti di cooperazione civile-militare. (Com)