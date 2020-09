Speciale difesa: Pompeo su Mediterraneo orientale, "le tensioni nel Mediterraneo orientale minano l'unità transatlantica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono molto preoccupati dalle operazioni della Turchia nel Mediterraneo orientale per l'esplorazione delle risorse energetiche in aree sotto giurisdizione di Cipro e della Grecia. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso della visita a Nicosia dove ha incontrato il presidente Nicos Anastasiades e il ministro degli Esteri Nikos Christodoulides. Secondo Pompeo, la Repubblica di Cipro ha il pieno diritto di sfruttare le risorse naturali nelle sue acque territoriali. "I paesi della regione devono risolvere le loro incomprensioni, incluse quelle sulle risorse energetiche, sulla sicurezza e sulle questioni marittime, diplomaticamente e pacificamente", ha dichiarato Pompeo ammonendo che le tensioni militari nell'area "non aiutano nessuno se non gli avversari che vorrebbero vedere divisione nell'unità transatlantica". (Res)