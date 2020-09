Speciale difesa: ministra francese Parly, lieti che la Grecia abbia scelto i Rafale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è lieta che la Grecia abbia scelto di acquistare gli aerei militari Rafale: lo ha sottolineato il ministro della Difesa di Parigi, Florence Parly, tramite un comunicato stampa dopo l'annuncio del premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Per la prima volta un paese europeo desidera dotarsi di aerei da combattimento Rafale", ha osservato Parly parlando di "un successo per l'industria dell'aeronautica francese ed in particolare per Dassault Aviation". Secondo Parly, questa scelta da parte di Atene permetterà di rafforzare la cooperazione strategica tra le forze armate di Grecia e Francia. "La Francia prosegue il suo operato verso un'Europa della difesa più forte, autonoma e unita", ha affermato il ministro Parly auspicando a breve la firma dell'accordo concordato tra Atene e Parigi. (Gra)