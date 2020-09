Speciale difesa: ministero Difesa Pechino, Washington la più grave minaccia alla pace mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti costituiscono “la più grave minaccia” all’ordine internazionale e alla pace mondiale. Lo scrive il ministero della Difesa della Cina in un comunicato nel quale si fa riferimento al rapporto annuale del Pentagono sui progressi e gli obiettivi delle forze armate di Pechino, pubblicato a inizio mese. Un documento che, secondo il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian, fornisce “una distorsione arbitraria” degli obiettivi della Cina e dei rapporti tra l’Esercito popolare di liberazione e il popolo cinese. “Da tanti anni è dimostrato che sono gli Stati Uniti a fomentare i disordini regionali, a violare l’ordine internazionale e a distruggere la pace mondiale”, ha osservato il colonnello cinese facendo riferimento alla morte di oltre 800 mila persone e allo sfollamento di milioni di altri in Iraq, Siria, Libia e altri Paesi nei quali vi è stato un intervento statunitense. “Piuttosto che riflettere su loro stessi, gli Stati Uniti pubblicano una specie di rapporto che contiene false indicazioni sulla normale costruzione militare e di difesa della Cina”, si legge ancora nel comunicato diramato da Pechino. “Invitiamo gli Stati Uniti a guardare le cose in maniera obiettiva e razionale, fermando la pubblicazione di rapporti falsi e prendendo azioni concrete per salvaguardare lo sviluppo sano di relazioni bilaterali militari”. (Cip)