Scuola: Città metropolitana Roma, disponibili a trovare alternative per istituto Newton

- "In merito alla richiesta del Liceo Newton sugli spazi scolastici, in tempi molto brevi abbiamo comunicato alla Dirigente scolastica che ci aveva interpellato venerdì della scorsa settimana, che i nostri tecnici, dopo un sopralluogo anche con il Responsabile della Sicurezza, hanno stabilito che la struttura di Villa Altieri, sede di lavoro dei dipendenti di Città metropolitana di Roma, è 'inidonea' allo svolgimento di attività didattica in quanto in contrasto con le attività già presenti all'interno dell'edificio. Non presenta inoltre ambienti idonei alle attività richieste dalla dirigenza scolastica". Lo precisa in una nota Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma e delegata all'Edilizia scolastica. "Sottolineo che Villa Altieri, oltre ad essere una sede museale ospita l'antica biblioteca provinciale, l'archivio storico, la biblioteca per gli studi danteschi. E' anche sede amministrativa di uffici dei dipendenti di Città metropolitana di Roma e dal primo settembre è sede di corsi ed esami per licenze Taxi e Ncc. Ricordo che la sede di Villa Altieri è a disposizione di tutte le scuole di nostra competenza per proseguire la collaborazione per l'alternanza scuola – lavoro", conclude la nota. (Com)