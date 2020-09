Cina-Italia: Romano (Pd), inquietante vicenda schedature, chiederemo in Parlamento che sia fatta piena luce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La schedatura di quasi 5 mila italiani svolta fin dal 2006 da una società privata legata all’intelligence cinese è "una vicenda inquietante su cui è indispensabile fare piena luce. Lo chiederemo anche in Parlamento”. Lo dichiara Andrea Romano, deputato del Partito democratico e membro della commissione Esteri della Camera, che prosegue: “Oggi 'il Foglio', insieme ad altre testate internazionali, pubblica uno scoop di grande importanza con pesanti risvolti anche per la sicurezza italiana. Vi si descrive il lavoro di schedatura (e spionaggio?) effettuato fin dal 2006 dalla società privata Zhenhua - società privata al servizio dell’intelligence cinese - su numerosi esponenti politici italiani insieme ai loro familiari, dirigenti pubblici, opinionisti della stampa e della televisione e membri della criminalità organizzata. Un enorme lavoro di sorveglianza che sembra essere stato svolto per fornire alla Repubblica popolare cinese gli strumenti per rafforzare la sua influenza sulla discussione pubblica italiana e sulle decisioni delle istituzioni. Ove fosse confermato il legame tra questo lavoro e l’intelligence cinese, si tratterebbe di una vicenda molto inquietante non solo per la clamorosa violazione della privacy ma soprattutto per i risvolti relativi alla sicurezza nazionale. Anche per questo il Partito Democratico si adopererà, anche in Parlamento, affinché sia fatta piena luce sulla vicenda”. (Com)