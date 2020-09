© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio ieri sera in un appartamento al quinto piano di un palazzo in via di Donna Olimpia a Roma. Secondo quanto si apprende, il rogo sarebbe partito dalla cucina per cause accidentali. All'interno dell'abitazione si trovava un uomo anziano, ipovedente, che è stato tratto in salvo e portato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti la polizia e i Vigili del fuoco.(Rer)