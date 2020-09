Ex Ilva: Zingaretti, da Pd impegno per svolta green, nuovo modello sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte del Partito democratico per la svolta green di Taranto nascono "dall'impegno che abbiamo preso con i cittadini e con il territorio. Salute e lavoro, riqualificazione ambientale, decarbonizzazione, fiscalità di vantaggio". Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Un nuovo inizio per Taranto, per un modello di sviluppo sostenibile grazie al protagonismo delle forze della città e alle risorse europee del Recovery fund", aggiunge. (Rin)