Trasporto aereo: Emirati, Air Arabia Abu Dhabi amplierà collegamenti con Egitto

- La compagnia aerea emiratina a basso costo Air Arabia Abu Dhabi amplierà i propri collegamenti con l’Egitto, introducendo un volo diretto per il Cairo oltre ai già esistenti voli per Alessandria e Sohag. Lo riferisce oggi la compagnia aerea sul suo sito internet. I voli per la capitale egiziana saranno giornalieri e operanti da Abu Dhabi a partire dal 24 settembre 2020. Secondo la compagnia, “il servizio giornaliero offre connettività maggiore e buon rapporto qualità-prezzo, rendendo più semplice e conveniente per i clienti il viaggiare fra le due capitali”. La compagnia Air Arabia Abu Dhabi è nata da un accordo fra la compagnia aerea di Abu Dhabi, Etihad, e Air Arabia, per istituire un vettore in grado di operare sul settore di mercato dei voli “low cost”, in crescita nella regione. (Res)