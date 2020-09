Albania-Grecia: domani atteso Rama ad Atene per colloqui con Mitsotakis su confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, si reca domani ad Atene per un colloquio con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, per discutere della delimitazione dei confini marittimi tra i due paesi. Lo confermano i media albanesi. Rama prenderà parte alla conferenza organizzata dalla rivista "The Economist" ad Atene. In precedenza, fonti del governo greco hanno confermato la visita di Rama in qualità di presidente di turno dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) alla conferenza. Il capo di governo albanese dovrebbe incontrare oltre al suo omologo greco anche il ministro degli Esteri Nikos Dendias. D'altra parte Mitsotakis incontrerà ad Atene in settimana anche l'omologo di Macedonia del Nord, Zoran Zaev a margine dell'evento. (segue) (Alt)