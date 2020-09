Albania-Grecia: domani atteso Rama ad Atene per colloqui con Mitsotakis su confini marittimi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese ha confermato in precedenza il diritto della Grecia ad estendere le sue acque territoriali, a 12 miglia nautiche da sei, nel Mar Ionio. "La Grecia, come qualsiasi altro Stato parte della Convenzione (delle Nazioni Unite sul diritto del mare), dove la geografia lo consente e fintanto che i diritti sovrani di un altro Stato non vengono violati, gode del diritto di estendere l'ampiezza delle acque territoriali come previsto dall'Unclos”, ha affermato il governo albanese in una dichiarazione in riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. La misura prevista, annunciata mercoledì 26 agosto in Parlamento dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis, non interessa la regione dell'Egeo, al largo delle coste meridionali e orientali della Grecia. (segue) (Alt)