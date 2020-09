Albania-Grecia: domani atteso Rama ad Atene per colloqui con Mitsotakis su confini marittimi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confini marittimi tra due paesi non sono come una recinzione tra due proprietà: la Grecia non intende inglobare le acque territoriali dell'Albania. Lo ha dichiarato il 27 agosto il primo ministro albanese Edi Rama, commentando le polemiche esplose in patria dopo le dichiarazioni del governo di Atene sull'intenzione di espandere le acque territoriali del paese nel Mar Ionio dalle 6 alle 12 miglia. Secondo Rama, quello che afferma la Grecia è solo un diritto in base alla Convenzione internazionale sul diritto del mare firmata a Montego Bay nel 1982. Il premier Rama ha osservato che "l'ignoranza non è un argomento dicevano i latini" denunciando le notizie gonfiate o false riguardo ciò che sta avvenendo. L'Albania sta infatti riavviando i negoziati con la Grecia per arrivare ad un accordo sui confini marittimi, un'intesa già raggiunta nei mesi scorsi tra Atene e Roma. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha fatto sapere di aver avuto colloqui telefonici sul tema con gli omologhi di Albania e Italia, Edi Rama (il premier ha assunto ad interim la guida della diplomazia) e Luigi Di Maio. (segue) (Alt)