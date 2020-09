Albania-Grecia: domani atteso Rama ad Atene per colloqui con Mitsotakis su confini marittimi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha sottolineato mercoledì 26 agosto i vantaggi dell'accordo sui confini marittimi siglato tra Grecia e Italia, annunciando che il governo di Atene presenterà un disegno di legge relativo all'estensione delle acque territoriali del paese nel Mar Ionio da 6 a 12 miglia. In questo modo, secondo Mitsotakis, la Grecia eserciterà un "diritto sovrano inalienabile" in linea con l'articolo 3 della Convenzione internazionale sul diritto del mare. "La Grecia sta crescendo. Altri prima lo hanno detto, ma siamo noi che lo stiamo mettendo in pratica", ha dichiarato Mitsotakis. Secondo il premier ellenico, la Grecia in futuro potrà estendere le sue acque territoriali, sempre nel rispetto della Convenzione sul diritto del mare ed in applicazione della regola della linea mediana, laddove la distanza tra le due coste è inferiore alle 24 miglia. Parlando dei due accordi firmati dalla Grecia con Italia ed Egitto, il premier di Atene ha osservato che "hanno un grande significato storico e politico". (Alt)