Speciale difesa: ministro Difesa Gna, Saleh non ha autorità sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro della Difesa del Governo libico di accordo nazionale (Gna), Salah al Nimroush, ha affermato che il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, non ha autorità sul campo e che il potere resta nelle mani del generale Khalifa Haftar. "Non ci si può fidare dell'impegno di Haftar per il cessate il fuoco. Sapete che attualmente esiste un cessate il fuoco sotto gli auspici della Comunità internazionale, ma il criminale di guerra Haftar ha tentato più di una volta di violarlo", ha spiegato Al Nimroush in dichiarazioni alla stampa. L'ufficiale ha sottolineato che le autorità di Tripoli vogliono "uno stato civile, democratico e sostengono il processo politico" e "non rinunceranno a Sirte, Al Jufra o qualsiasi centimetro della Libia". "La sala operativa Sirte e Al Jufra è parte integrante del ministero della Difesa libico: la sosteniamo con tutte le attrezzature secondo le capacità disponibili e stiamo procedendo a ripristinare completamente il controllo dei territori libici", ha concluso al Nimroush. (Lit)