Speciale difesa: Trappier (Dassault), vendita Rafale francesi alla Grecia è buona notizia

- La vendita dei 18 caccia Rafale francesi alla Grecia è una "buona notizia per la Francia e per la sua industria aeronautica, nel contesto difficile della crisi del Covid-19, segnata da un crollo dell'attività sul mercato civile". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Eric Trappier, amministratore delegato di Dassault, gruppo che produce i Rafale. "È anche una buona notizia dal punto di vista politico con un rafforzamento delle relazioni tra i due paesi mediterranei che sono la Grecia e la Francia. E infine è una buona notizia per Dassault e i partner del programma Rafale", ha aggiunto il dirigente. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, "ci ha chiesto di andare velocemente affinché gli aerei entrino rapidamente in servizio", ha detto Trappier, spiegando che Dassault punta a chiudere il contratto entro la fine dell'anno. "È ambizioso ma abbiamo già mostrato, soprattutto con il nostro cliente egiziano, che sappiamo rispondere presente in tempi molto brevi", ha aggiunto. (Frp)