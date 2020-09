Speciale difesa: Regno Unito, presidente Comitato difesa e intelligence avverte, "politica nazionale da rivedere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per stabilire le politiche di difesa e la politica estera britannica sarebbe "fallace", e la sua decisione dovrebbe essere rimandata fino a quando gli effetti della pandemia su società ed economia saranno pienamente chiari. Lo ha detto il presidente del Comitato per la difesa e la sicurezza del Regno Unito, Julian Lewis, ripreso dall'emittente "Sky News". Secondo Lewis, il piano attualmente presentato per lo sviluppo delle Forze armate britanniche nei decenni a venire sarebbe di fatto inefficace, e nelle circostanze attuali rischierebbe di essere influenzato da "disperazione, immaturità o altri motivi". Lewis ha aggiunto che "condurre tale revisione nel mezzo di una pandemia che ha 'spento' la nostra società e frantumato la nostra economia è irresponsabile e irrazionale". Il presidente del Comitato per la difesa ha proseguito che in un momento "così inappropriato, si cerca semplicemente di creare una 'copertura' per un lavoro non fatto bene". (Rel)