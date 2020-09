Ex Ilva, Gualtieri: "Se Arcelor Mittal si tirasse indietro si troverà un altro interlocutore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per l'ex Ilva ha alcuni capisaldi, quello del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi, impegno per investimenti aggiuntivi, sia per decarbonizzazione sia per la bonifica e rilancio verde dell’intera area di Taranto: e se Arcelor Mittal si tirasse indietro "si troverà un altro interlocutore". Lo ha detto questa mattina durante il corso della presentazione del documento per Taranto capitale green New deal nella sede nazionale del Pd a Roma, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri."L'Ilva è una risorsa, il pezzo importante di infrastruttura del paese ma non è sufficiente una retorica di affermazione della necessità di coniugare questo con l’ambiente. Bisogna riconoscere che da tempo l’impatto ambientale è insostenibile e quindi è legittimo che i pugliesi, l’amministrazione territoriale, gli ambientalisti, chiedano una discontinuità", ha aggiunto Gualtieri, secondo cui non è solo un tema locale ma generale ed europeo. "Se vogliamo che sia una trasformazione del sistema produttivo dobbiamo trasformare e affrontare problemi complessi come quello del sito siderurgico e con forte impatto ambientale e di emissioni come quello di Taranto. È sulle componenti così difficili che si misurano le componenti del green new deal", ha dichiarato ancora il ministro.Il progetto "per l'Ex Ilva è credibile e ambizioso e sarà tra le priorità del recovery Plan" ha aggiunto Gualtieri. Un progetto di "rilancio, decarbonizzazione e risanamento di Ilva che faccia di questo tema uno dei punti qualificanti del green new deal italiano ed europeo. È una strada difficile ma possibile, e non ce ne sono altre perché è evidente che Ilva abbandonata a se stessa sarebbe anche problema ambientale. Bisogna agire con determinazione e capacità innovativa", ha concluso il ministro.(Rin)