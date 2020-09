I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Cdp Immobiliare da mandato a Jll per la locazione degli uffici delle Torri dell'euro - Cdp Immobiliare, società di Cassa depositi e prestiti, ha affidato a Jll, azienda per i servizi professionali per il settore immobiliare e nella gestione degli investimenti, la locazione degli uffici delle Torri dell'Eur a Roma. La commercializzazione segue l’avvio da parte di Cdp Immobiliare di un importante intervento di riqualificazione che renderà disponibile le nuove Torri dell’Eur articolate su cinque edifici (tre a sviluppo verticale e due corpi bassi), per un totale di 3.100 postazioni di lavoro ai massimi livelli di sostenibilità ed efficienza energetica. I lavori di riqualificazione del complesso, per una superficie commerciale lorda superiore ai 63.000 metri quadri a cui si aggiungono posteggi interrati con una capacità di 256 auto e 180 posti moto, si svolgeranno nell’arco di 30 mesi e vedranno investimenti complessivi da parte di Cdp Immobiliare per 140 milioni di euro. Il complesso rappresenta uno sviluppo immobiliare degli anni ’60 progettato dall’Architetto Cesare Ligini e sorge all’interno del quartiere romano dell’Eur, zona a uso direzionale della Capitale. Già sede di uffici del Ministero delle Finanze, le Torri dell’Eur sono collegate ai diversi punti della Capitale attraverso la fermata del metro Eur Fermi e nelle vicinanze della Nuvola e dell’albergo La Lama. “Siamo felici e onorati del mandato che Cdp Immobiliare ci ha dato per la commercializzazione delle Torri dell’Eur, un importante progetto di riqualificazione che garantirà i più elevati standard di qualità per quelle realtà corporate alla ricerca di soluzioni avanzate in zone collegate e facilmente raggiungibili”, ha commentato in una nota Pierre Marin, amministratore delegato di Jll Italia. “Le Torri dell’Eur rappresenteranno un importante landmark nel panorama degli uffici della Capitale e daranno l’avvio ad un processo di rigenerazione urbana capace di rendere il mercato romano ancora più dinamico, attrattivo e competitivo, allineandosi così agli standard di altri mercati internazionali”. “Cdp Immobiliare consolida le attività del Gruppo Cdp restituendo al mercato italiano e internazionale un top asset di pregio assoluto – aggiunge Emanuele Boni, amministratore delegato di Cdp Immobiliare, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti - Il rilancio integrale delle Torri, un unicum per prestazioni e volumi disponibili a Roma, rappresenta al meglio la nostra capacità di investire nel futuro del Paese secondo logiche di sostenibilità, sicurezza e innovazione. Un progetto di eccellenza, finalmente concreto, che rigenera in profondità il tessuto urbanistico e le attività produttive della Capitale, ponendosi all’attenzione del panorama internazionale”. (segue) (Rer)