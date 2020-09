I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: a Roma suona la prima campanella, mascherine e distanziamento ma studenti felici - Dopo sette mesi di stop forzato, torna a suonare la campanella per gli studenti romani che rientrano a scuola per il primo giorno dell'era Covid. Parole d’ordine: mascherine, gel disinfettante e distanza di sicurezza, ma anche tanto entusiasmo di ricominciare. Tra le incognite da affrontare, invece, ci sono ancora i ritardi nella consegna dei banchi monoposto e lavori di ristrutturazione non completati, nonché l'assenza di personale: sono ancora da reclutare circa 7 mila docenti, la maggior parte alle superiori. Ma nonostante ciò, davanti le scuole di Roma, questa mattina, si respirava un'area di festa con gli studenti felici di iniziare questa nuova avventura, rivedere i propri compagni di classe dopo mesi di didattica a distanza per via dell'emergenza Coronavirus. Sorridenti con tanta voglia di tornare in classe e riappropriarsi della socialità: tramite un sistema di entrate a scaglioni, i ragazzi si sono ritrovati a piccoli gruppi in piazza a Roma per poi fare ingresso negli istituti a circa 20 minuti di distanza gli uni dagli altri. C’è anche un regolamento di istituto sul Covid. Mascherina per tutte le ore, distanziamento tra i banchi (singoli) di un metro e venti centimetri, intervallo in aula. Sul fronte sanificazione, anche i ragazzi vogliono fare la loro parte: ognuno disinfetterà il banco a fine lezione e lo stesso faranno i professori a fine ora. Dunque si ritorna in classe con la voglia e l'entusiasmo di ricominciare, perché come sottolineato da un ragazzo romano questa mattina "la scuola non rappresenta un rischio focolaio ma una fiamma per un nuovo inizio". (segue) (Rer)