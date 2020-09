I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Scuola: Fontana, bene riapertura, qualche problema copertura classi"Sono soddisfatto perché la scuola è ricominciata". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando con i giornalisti al termine della sua visita all'Iss Lagrange di Milano. "Ho sempre detto che era fondamentale che ricominciasse la scuola per dare una sensazione di ritorno alla normalità", ha proseguito Fontana sottolineando che "presidi e personale scolastico hanno lavorato in modo molto positivo, anche se c'è qualche evidente problema nella copertura delle classi, problemi che avrebbero dovuto essere anticipati e invece sono stati ritardati creando qualche problema". "Lo dico da tempo: se ci fosse maggiore autonomia non vivremmo queste preoccupazioni". Fontana ha poi spiegato che in questo istituto "il banco singolo non è un problema perché li avevano già. Io sono sempre andato a scuola in un banco singolo quindi lo vedo come un problema secondario". (segue) (Rem)