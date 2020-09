I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Scuola: sindaco Sala, ingressi più o meno tranquilli ovunqueSecondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala la ripresa dell'anno scolastico al momento è andata bene. A chi, a margine della cerimonia d'intitolazione dei giardini di viale Giovanni da Cermenate al dirigente della Polizia di Stato Paolo Scrofani, morto nel 2002 nell'esplosione di un appartamento, gli chiedeva un bilancio del primo giorno di scuola, il primo cittadino ha risposto: "Lo facciamo verso sera". "Direi che i primi segnali che abbiamo avuto sono di ingressi più o meno tranquilli ovunque. Adesso vogliamo vedere entro sera esattamente quanti istituti hanno aperto o quanti aprono, ma usando ancora l'alternanza tra studio a casa e nelle aule. Ci riserviamo nei prossimi giorni anche di fare chiarezza da questo punto di vista", ha aggiunto Sala, sottolineando che "una grande collaborazione c'è indubbiamente stata e noi abbiamo cercato di accelerare molto, per esempio con i moduli prefabbricati, anche in una manutenzione ordinaria un po' straordinaria di tutto il patrimonio immobiliare esistente". Per quanto riguarda la situazione sui mezzi di trasporto pubblico, il sindaco di Milano ha aggiunto: "Il fatto di andare all'80 per cento ovviamente potrà dare il senso dell'assembramento, ma quello che mi hanno detto oggi da Atm è che sono molto molto attenti nel misurare gli ingressi nelle metropolitane e poi hanno messo 300 persone per verificare la capienza dei mezzi in superficie. Non so se sia sufficiente o meno, però mi pare già un buon impegno che Atm ha preso". (Rem)