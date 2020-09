© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Cina: si dimette l’ambasciatore degli Stati Uniti a Pechino - L’ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, Terry Branstad, rassegnerà le proprie dimissioni dopo oltre tre anni d’incarico a Pechino nel quadro delle crescenti tensioni tra i due Paesi. Lo riferisce l’emittente satellitare Usa “Cnn”, secondo cui il diplomatico lascerà Pechino prima del voto per la presidenza degli Stati Uniti, in programma il prossimo 3 novembre. La notizia giunge dopo che venerdì scorso il governo cinese ha annunciato l’imposizione di non meglio specificate restrizioni ai diplomatici dell’ambasciata e dei consolati (incluso quello a Hong Kong) degli Stati Uniti in Cina. Si tratta di una risposta a un simile provvedimento adottato lo scorso 3 novembre da Washington, che richiederà permessi speciali ai diplomatici cinesi intenzionati a recarsi nei college statunitensi o a incontrare funzionari Usa. In un messaggio postato questa mattina su Twitter, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha ringraziato Branstad per il suo servizio al popolo statunitense. “Il presidente (Donald Trump) ha scelto l’ambasciatore Branstad per la sua ultradecennale esperienza con la Cina, che lo ha reso la persona più adatta a rappresentare l’amministrazione e a difendere gli interessi e gli ideali statunitensi in questa importante relazione”, ha scritto Pompeo, senza tuttavia motivare le dimissioni dell’ambasciatore, né annunciare un successore per l’incarico. (segue) (Res)