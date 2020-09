© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Cina: firmato accordo bilaterale per proteggere 200 indicazioni geografiche - L'Unione europea e la Cina hanno firmato oggi un accordo bilaterale per proteggere da imitazioni 100 indicazioni geografiche europee in Cina e 100 indicazioni geografiche cinesi nell'Ue. Lo ha annunciato la Commissione europea che ha sottolineato che l'accordo, inizialmente concluso nel novembre 2019, dovrebbe generare vantaggi commerciali reciproci e consentire ai consumatori di entrambe le parti di avere accesso a prodotti di qualità garantiti. L'esecutivo europeo ha spiegato che nel 2019 la Cina è stata la terza destinazione dei prodotti agroalimentari dell'Ue, raggiungendo 14,5 miliardi di euro, nonché la seconda destinazione delle esportazioni di prodotti protetti come indicazioni geografiche (per 9 per cento del valore), tra cui vini, prodotti agroalimentari e bevande spiritose (distillati e superalcolici). L'elenco Ue delle indicazioni geografiche da proteggere in Cina comprende prodotti quali Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Munchener Bier, Ouzo, Polska Wodka, Porto, Prosciutto di Parma e Queso Manchego. Tra le indicazioni geografiche cinesi nell'elenco figurano ad esempio Pixian Dou Ban (pasta di fagioli Pixian), Anji Bai Cha (tè bianco Anji), Panjin Da Mi (riso Panjin) e Anqiu Da Jiang (zenzero Anqiu). (segue) (Res)