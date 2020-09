Ex Ilva: Gualtieri, progetto tra le priorità del recovery Plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per l'Ex Ilva è credibile e ambizioso e sarà tra le priorità del recovery Plan: lo ha detto questa mattina durante il corso della presentazione del documento per Taranto capitale green New deal nella sede nazionale del Pd a Roma, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. "Un progetto di rilancio, decarbonizzazione e risanamento di Ilva che faccia di questo tema uno dei punti qualificanti del green new deal italiano ed europeo. È una strada difficile ma possibile, e non ce ne sono altre perché è evidente che Ilva abbandonata a se stessa sarebbe anche problema ambientale. Bisogna agire con determinazione e capacità innovativa", ha aggiunto Gualtieri.(Rin)