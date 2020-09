Spagna: coronavirus, 4 casi di reinfezione in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore in Catalogna sono stati registrati 4 casi di persone che hanno contratto per la seconda volta il coronavirus, tra i quali un medico dell'ospedale di Pujol di Badalona (Barcellona) che è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva anche se non si trova in condizioni gravi. Lo ha resto noto oggi il direttore del servizio malattie del nosocomio chiarendo che gli altri 3 casi risultano "lievi". Il medico era già risultato positivo al virus in maniera "lieve-moderata" lo scorso marzo. (Spm)