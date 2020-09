Scuola: Raggi, apertura è ritorno a normalità, momento emozionante per ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della riapertura delle scuole a Roma "oggi" è il "primo giorno di scuola per studenti, insegnanti e personale scolastico. Momento sempre emozionante, che quest'anno segna il ritorno alla normalità per i nostri ragazzi dopo mesi di lockdown, in sicurezza e con senso di responsabilità". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della presentazione del cortometraggio Frangiamore in Campidoglio. "In bocca al lupo a tutti", ha concluso. (Rer)