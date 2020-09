Ex Ilva: Boccia, decarbonizzazione totale senza condizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità tarantina ha Il Pd dalla propria parte. È un grande salto, merito di Zingaretti e di come ha portato il Pd a riprendersi con orgoglio la guida dei temi connessi alla transizione energetica, che non può prescindere dall'Ilva verde, da una decarbonizzazione totale senza condizione. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, questa mattina durante il corso della presentazione del documento per Taranto capitale green New deal collegato in video conferenza. "Oggi a Taranto l’attività generale che si fa intorno all’Ilva ha bisogno di risposte chiare. C’è una sorta di conto alla rovescia. Loro confidano in noi, siamo noi che dobbiamo dare una risposta. L’Ilva ad ora è al 25 per cento di attività produttiva, forse anche meno. Tutta la comunità si aspetta la tutela e la difesa da parte del Pd, delle prospettive industriali di tutta la città. Noi abbiamo la necessità di mettere più Pd dentro il tavolo Taranto. Non lo dico perché non c’è fiducia, ma penso che gli impegni presi da Provenzano dobbiamo farli nostri. A Taranto devono sapere che c’è una comunità politica che lavora per la città", ha aggiunto. (Rin)