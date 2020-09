G20: Ocse, crollo record del Pil nel secondo semestre a -6,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre dell'anno il Pil dell'area che include i paesi del G20 ha registrato un calo record del 6,9 per cento rispetto ai tre mesi precedenti e del 9,1 per cento su base annua. È quanto emerge dalle stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Il crollo, causato soprattutto dalle restrizioni imposte nell'ambito della crisi del coronavirus, è stato più forte di quello registrato nel primo trimestre del 2009 durante la crisi economica, quando il dato è sceso del -1,6 per cento. L'unico paese del G20 ad avere avuto una crescita è stata la Cina (+11,5 per cento). Il Pil è invece sceso in India (-25,2 per cento), Regno Unito (-20,4 per cento), Messico (-17,1 per cento), Africa del sud (-16,4 per cento), Francia (-13,8 per cento), Italia (-12,8 per cento), Canada (-11,5 per cento), Turchia (-11 per cento), Brasile e Germania (-9,7 per cento in entrambi i paesi), Stati Uniti (-9,1 per cento), Giappone (-7,9 per cento), Australia (-7 per cento) e in Indonesia (-6,9 per cento). In Corea del Sud e in Russia il calo è stato del 3,2 per cento. (Frp)