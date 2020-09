Ucraina-Russia: prossima settimana confronto su scambio di prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Russia e Ucraina si incontreranno la prossima settimana per discutere di uno scambio di prigionieri nel Donbass. Lo ha reso noto il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ripreso dal portale di informazione “112.international”. “Ci aspettiamo che nell’incontro, che avrà luogo la prossima settimana, discuteremo l’argomento e le date del prossimo scambio di prigionieri. Ad oggi, ogni parte in causa ha fornito una lista di 100 nomi”, ha detto Yermak, aggiungendo che la prima fase delle operazioni saranno coordinate dalla Croce Rossa. Sono 235 gli ucraini fatti prigionieri dalle forze russe nelle aree di Donetsk e Luhansk, nell'Ucraina orientale. Come sottolineato da Yermak, per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il recupero dei prigionieri di guerra è un obiettivo primario del governo di Kiev.(Res)