Ex Ilva: Provenzano, Taranto ha le carte per candidarsi come capitale del green new deal

- Taranto ha tutte le carte per candidarsi come capitale del green new deal. Lo ha detto questa mattina durante il corso della presentazione del documentario per Taranto capitale del green New Deal, Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, che ha ringraziato il Pd che ha consentito di recuperare il rapporto con una città ferita. "È una responsabilità grande della politica perché lo stato italiano è in debito con Taranto e dobbiamo saldarlo. Decarbonizzare l’Ilva, non solo perché si deve coniugare economia, ambiente, salute e lavoro, ma perché rappresenta la via per il salto competitivo dell’Italia. Taranto non è solo Ilva, per questo il documento è importante. Possiamo seguire la via della diversificazione produttiva", ha aggiunto il ministro, secondo cui sostenibilità significa non solo decarbonizzazione ma valorizzazione delle capacità del distretto agro alimentare, significa economia del mare, rilancio del porto. "Questo documento pone un tema al governo: maggiore coinvolgimento delle istituzioni locali. Sono stato a Taranto più volte e ho raccolto una profonda coesione tra istituzioni e cittadini. Questo insieme al coinvolgimento di associazioni rappresenta un patrimonio straordinario da non sprecare", ha dichiarato ancora Provenzano. (Rin)