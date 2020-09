Ex Ilva: sindaco Taranto, diamo una prospettiva alla gente che è mancata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il progetto per l'Ex Ilva di Taranto stiamo dando una prospettiva alla gente che è mancata. Lo ha detto questa mattina alla presentazione del documento per Taranto capitale del green new deal, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, collegato in videoconferenza. "È un giorno molto importante è siamo emozionati e orgogliosi per il cambio di pelle sul partito per quanto riguarda le questioni ambientali. Non era banale scardinare il tabù rispetto alla qualità della vita delle persone. Siano in questa trincea desiderosi di dare il nostro contributo, perché questa società ha visto troppi lutti e troppo inganni. Sono convinto che oggi questa situazione cambierà", ha aggiunto Melucci, che si è detto contento di vedere tanti ministri schierati sull’ipotesi di rilanciare Taranto. "Vederli oggi su una posizione consapevole delle peculiarità di Taranto mi rende orgoglioso", ha concludo il sindaco. (Rin)