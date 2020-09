Moda: Raggi presenta il cortometraggio "Frangiamore" dello stilista Sylvio Giardina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato stamattina nella sala della Protomoteca in Campidoglio il cortometraggio di Sylvio Giardina "Frangiamore" che attraversa i luoghi più suggestivi di Roma raccontando le creazioni d'alta moda dello stilista. "Questo progetto di Sylvio Giardina racchiude il senso dell'alta moda e alta sartorialità a Roma, dove uno schizzo prende forma e diventa opera d'arte, forme d'arte che a Roma troviamo in ogni angolo - ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo alla presentazione -. Questo progetto unisce l'alta moda, l'alta sartoria e le opere d'arte di Roma, esalta la bellezza della moda, della donna e della nostra città. In questo momento - ha concluso - abbiamo bisogno di una luce che ci faccia capire che abbiamo speranza". Lo stilista ha spiegato che "Frangiamore è il cognome di mia madre" e quindi il progetto "lo dedico a mia madre - ha detto Giardina -. Il progetto nasce dall'unione di persone e competenze, che hanno messo a disposizione il loro sapere". (Rer)