Milano: al via le attività della civica scuola di musica 'Claudio Abbado' (2)

- Per gli studenti di tutte le età e di tutti i corsi sono stati approntati protocolli di sicurezza specifici per le attività musicali che prevedono l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e turni diversificati in cui gli studenti potranno avvicendarsi seguendo percorsi separati. Sono stati installati separatori in plexiglass per proteggere fiati e cantanti e messi a disposizione appositi detergenti per le tastiere dei pianoforti che dovranno essere utilizzati prima e dopo l'uso dello strumento. Il gran numero di lezioni individuali e la presenza di un grande parco, che potrà essere sfruttato per alcune attività in caso di bel tempo, garantiranno che non si verifichino situazioni di affollamento.Per la prima fase dell'anno, come da indicazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, è prevista una modalità di didattica mista che utilizzerà la formazione a distanza per diverse aree disciplinari, specie in ambito tecnologico e per materie complementari e teoriche. Gli esami di ammissione si svolgeranno prevalentemente online, inviando video della propria esecuzione musicale e attraverso video-colloqui. In presenza saranno invece svolte le ammissioni di chi non possiede competenze strumentali (esami attitudinali) e quelle per il corso di direzione d'orchestra e per i cori. (com)