Russia: Ue non riconosce elezioni in Crimea

- L'Unione europea non ha riconosciuto l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione Russa e pertanto non riconosce lo svolgimento delle elezioni nella penisola di Crimea e non riconoscerà gli eletti come rappresentanti di quei territori. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ricordando che ieri si sono svolte le elezioni regionali e locali nella Federazione russa e che a Sebastopoli si sono tenute le elezioni governatoriali. L'Unione europea non ha riconosciuto l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e pertanto non riconosce lo svolgimento delle elezioni nella penisola di Crimea. Chiunque sia stato eletto nel voto organizzato dalla Russia nella penisola di Crimea che pretenda di "rappresentare" la Crimea e Sebastopoli, non sarà riconosciuto dall'Ue come rappresentante di quei territori che fanno parte dell'Ucraina. L'Unione europea resta ferma nel suo sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina. (segue) (Beb)