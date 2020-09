Ue-Cina: firmato accordo bilaterale per proteggere 200 indicazioni geografiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la firma e l'approvazione del Parlamento europeo, l'accordo sarà adottato ufficialmente dal Consiglio e dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2021. Entro quattro anni dall'entrata in vigore l'ambito di applicazione sarà ampliato in modo da includere altre 175 indicazioni geografiche di entrambe le parti. Per queste denominazioni si dovrà seguire la stessa procedura di approvazione seguita per le 100 già comprese nell'accordo. L'Ue ha 3.300 denominazioni registrate come indicazioni geografiche. Nell'Ue sono inoltre protette circa 1.250 indicazioni geografiche di paesi terzi, grazie ad accordi bilaterali, come quello concluso con la Cina. Il mercato delle indicazioni geografiche dell'Ue è pari a circa 74,8 miliardi di euro, ossia il 6,8 per cento dei prodotti alimentari e delle bevande dell'Ue, con esportazioni per 16,9 miliardi di euro, che rappresentano il 15,4 per cento di tutte le esportazioni Ue di prodotti alimentari e bevande. (Beb)