Bielorussia: Tikhanovskaja, la Polonia promette sostegno finanziario in caso di cambio al potere

- Le autorità polacche hanno promesso di fornire assistenza finanziaria alla Bielorussia dopo l'eventuale cambio di leadership nel paese. Lo ha affermato l'ex candidata presidenziale Svetlana Tikhanovskaja in esilio in Lituania. La leader dell'opposizione ha ricordato di aver effettuato un viaggio di lavoro in Polonia, dove ha avuto una "conversazione viva e produttiva" con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. La Polonia "sta dimostrando una grande solidarietà con il popolo bielorusso ora", poiché "ricorda la sua lotta per i diritti", ha detto Tikhanovskaja, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". (Rum)