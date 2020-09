Enel: accordo con Israel electric corporation per innovazione infrastrutture e reti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo accordo segna un traguardo importante nel percorso di Enel verso il modello di Open Innovation - ha dichiarato Ernesto Ciorra, direttore Innovability di Enel. - Lo scambio reciproco di idee assume un valore inestimabile nello scenario sempre più competitivo del settore Infrastrutture e Reti e, attraverso la cooperazione con Iec, nella dinamica comunità delle start-up tecnologiche israeliane, ricercheremo e promuoveremo opportunità di innovazione che puntino a creare una rete di energia sempre più all'avanguardia, affidabile, sicura e resiliente". Livio Gallo, direttore della Business Line Globale Infrastrutture e Reti di Enel, ha dichiarato: "Enel è uno degli operatori di reti leader a livello globale. Abbiamo raggiunto questo status dedicando un'enorme importanza all'innovazione in quanto principale elemento della nostra strategia aziendale. Al fine di continuare a essere leader nell'innovazione, dobbiamo guardarci costantemente intorno impegnandoci a fondo in questa ricerca, come dimostrato attraverso Infralab. Con questa partnership, vogliamo promuovere uno dei settori più interessanti al mondo per le start-up, che può disegnare strade apparentemente infinite per rendere ancora più solidi, sicuri e digitalizzati la nostra significativa infrastruttura e il sistema energetico globale, promuovendo al contempo la transizione energetica attraverso l’accelerazione nell'elettrificazione e la decarbonizzazione". (segue) (Com)