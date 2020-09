Enel: accordo con Israel electric corporation per innovazione infrastrutture e reti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluigi Benedetti ha dichiarato: "L’accordo odierno tra Enel, attraverso Infralab, e Iec rappresenta l’ulteriore conferma di come un grande gruppo italiano che ha accolto la logica dell'open innovation possa trovare in Israele numerose opportunità per rafforzare le proprie capacità tecnologiche e allo stesso tempo diventare attore protagonista in uno degli ecosistemi dell’innovazione più avanzati al mondo. L’esperienza di Enel costituisce un modello per le altre aziende di punta italiane che possono contare sul pieno sostegno dell’Ambasciata per inserirsi in questo Paese nel settore della ricerca e sviluppo e dimostra come una presenza aziendale stabile e strutturata in Israele costituisca un fattore determinante per intercettare le più promettenti opportunità di collaborazione e investimento nei settori hi-tech". (segue) (Com)