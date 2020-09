Enel: accordo con Israel electric corporation per innovazione infrastrutture e reti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il focus principale per le start-up coinvolte, che include la resilienza, flessibilità e sicurezza delle reti, sarà legato al Network Digital Twin di Enel, l'innovativa replica digitale dell'infrastruttura elettrica fisica recentemente riconosciuta dal World Economic Forum come una delle tecnologie più innovative dell'ultimo decennio per l’efficientamento della rete. Le start-up lavoreranno anche sulla individuazione di tecnologie utili ad accelerare i processi di costruzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici. Altri temi saranno la flessibilità della rete, il controllo e il monitoraggio da remoto delle reti, la transizione alle fonti energetiche rinnovabili e la difesa delle infrastrutture essenziali dagli attacchi informatici. (segue) (Com)