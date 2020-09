Enel: accordo con Israel electric corporation per innovazione infrastrutture e reti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infralab, in qualità di partner tecnologico e strategico di Iec, semplificherà l'individuazione di specifiche sfide e lo scouting di start-up in collaborazione con Enel Innovation Hub di Tel Aviv. Infine, attraverso bootcamp, un team di esperti selezionerà i progetti più innovativi che verranno sviluppati e testati all'interno del programma.Seguendo il modello dell'Open Innovation perseguito da Enel, Infralab e Iec condivideranno il loro portafoglio di start-up, promuovendo riunioni periodiche e organizzando eventi comuni in cui le start-up potranno condividere le loro esperienze ed idee. Oggi, Infralab ospita più di 15 start-up. Enel ha aperto il suo primo Innovation Hub a Tel Aviv nel 2016 e, da allora, ha collaborato con 35 start-up locali in settori quali Internet of Things (IoT), sicurezza informatica, mobilità elettrica, stoccaggio dell’energia e molti altri. L'Hub e Infralab fanno parte di una rete globale di 10 hub e 20 laboratori dedicati all'innovazione che Enel possiede nel mondo, in paesi quali Brasile, Cile, Italia, Russia, Spagna e Stati Uniti. Grazie a questa rete globale, Enel lavora con circa 300 start-up di tutto il mondo, promuovendo l'innovazione in tutte le sue attività globali. (Com)