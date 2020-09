Energia: Regno Unito, per Bp picco domanda globale petrolio potrebbe essere passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picco della domanda globale di petrolio potrebbe essere già passato, in favore di una sempre crescente preferenza per forme di energia più pulite. E' quanto emerge da uno degli scenari analizzati nello studio annuale pubblicato dalla compagnia britannica Bp. Secondo lo studio, la pandemia da coronavirus potrebbe aver accelerato l'uscita dall'era dei combustibili fossili, ipotizzando 3 scenari per la transizione del mondo verso consumi di energia più pulita. Nel caso in cui tutto rimanga com'è ora, e i cambiamenti avvengano con la velocità con cui sono avvenuti sinora, il plateau della domanda dovrebbe essere nella prima metà degli anni Venti. Tuttavia negli altri due scenari, i quali considerano l'adozione di politiche ambientali più aggressive ed efficaci, i consumi di petrolio non recupererebbero mai dalla crisi generata dalla pandemia, e il picco della domanda rimarrebbe quello di 100 milioni di barili al giorno, registrato nel 2019. Il nuovo studio rappresenta un enorme cambiamento rispetto a quello dello scorso anno, dove (prima della pandemia) si ipotizzava che il picco della domanda sarebbe invece arrivato negli anni '30. L'industria petrolifera ha visto una decrescita della domanda del 10 per cento quest'anno, prevalentemente dovuta al calo dei consumi indotto dalla riduzione degli spostamenti, viaggi e restrizioni imposte dai governo per combattere il contagio. (Rel)