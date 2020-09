Referendum: comune Civitavecchia, istruzioni per il voto per positivi Covid o in isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di garantire il diritto di voto anche a tutti i soggetti che risultino positivi al Covid in condizione di trattamento domiciliare o quarantena, nonché a coloro che siano sottoposti ad isolamento fiduciario presso la propria abitazione, i residenti sul territorio comunale di Civitavecchia potranno richiedere di poter esercitare il diritto di voto inviando al Comune una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il il voto presso il proprio domicilio, indicando in modo completo l'indirizzo del domicilio stesso; un certificato rilasciato dalla Asl e la copia di un documento di identità. Lo rende noto il comune di Civitavecchia. Le richieste potranno essere inviate a mezzo email all'indirizzo elettorale@comune.civitavecchia.rm.it entro domani. (Com)