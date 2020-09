Cuba: ministro Esteri, elezione del "reazionario" Claver-Carone a guida Bis è offesa per i nostri popoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente della Bid, nato in Florida da padre spagnolo e madre cubana, è conosciuto come uno dei principali interpreti della linea anti-castrista della Casa Bianca e, più di recente, per la sua ferma opposizione al Venezuela di Nicolas Maduro. Prima di divenire responsabile per l'America latina nel Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha guidato la sede di Washington della "Us-Cuba Democracy Pac", gruppo lobbistico nato con l'obiettivo di promuovere presso l'amministrazione di governo politiche per la transizione di Cuba verso il libero mercato. Alle elezioni tenute il 12 settembre, il funzionario ha ottenuto l'appoggio di 30 dei 46 paesi dell'organismo sconfiggendo un tentativo di resistenza organizzato dall'Argentina. La presidenza Usa è considerata da alcuni Paesi presagio di un eccessivo potere della Casa Bianca sull'indirizzo economico della regione, piegata dall'emergenza pandemica, con ricadute sulle opportunità d'affari e sviluppo che diversi Paesi hanno intrapreso con la Cina. (segue) (Mec)