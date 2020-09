Cuba: ministro Esteri, elezione del "reazionario" Claver-Carone a guida Bis è offesa per i nostri popoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, principale beneficiario dei prestiti Bid, sperava in un rinvio del voto, magari scommettendo sulla sconfitta di Trump alle presidenziali di novembre, ma il progetto non è andato a buon fine. La sessione sarebbe potuta saltare se il Messico - che pure aveva sostenuto la candidatura del sottosegretario per gli Affari strategici del governo argentino, Gustavo Beliz -, non si fosse presentato. Scelta che il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, sempre attento a non tirare troppo la corda contro il vicino del nord, ha preferito non percorrere. Agli atti rimane l'astensione di 16 paesi, come aveva chiesto il governo di Alberto Fernandez: oltre alla stessa Argentina, il Messico, il Cile, il Perù, Trinidad e Tobago e gli stati finanziatori dell'Unione europea. (Mec)