Iran: Ue condanna con massima fermezza esecuzione Afkari

- L'Unione europea condanna con la massima fermezza l'esecuzione, avvenuta sabato 12 settembre, in Iran, del ventisettenne Navid Afkari, condannato per l'uccisione di una guardia di sicurezza durante le proteste antigovernative nel 2018. Lo ha annunciato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). "I diritti umani rimangono una caratteristica centrale del nostro impegno con l'Iran. Continueremo a impegnarci con le autorità iraniane su questo tema, anche attraverso la rappresentanza locale dell'Ue a Teheran e anche su casi individuali come questa recente esecuzione", ha scritto in una nota il Seae. "L'Unione europea è contraria alla pena di morte in tutte le circostanze e casi senza eccezioni. È una punizione crudele e disumana, che non funge da deterrente e rappresenta un'inaccettabile negazione della dignità e dell'integrità umana", ha concluso il Seae. (Beb)